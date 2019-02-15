شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. مركبة الفهد تلفت أنظار زوار معرض روح القيادة بالكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 -واس

لفتت مركبة الملك فهد – رحمة الله – أنظار زوار وزائرات معرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – “الفهد.. روح القيادة” المقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.

والمركبة المعروضة هي من طراز “أولدز موبيل” موديل 1980 ، بيضاء اللون ، تحمل لوحة رقم 133036.

ويوثق عرض مرئي ذكرى الأخوة ، حين اصطحب الملك فهد – رحمه الله – في هذه المركبة أخاه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت – رحمه الله – في نزهة برية بثمانينيات القرن الماضي.



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