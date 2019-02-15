شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. أفضل المطاعم وأشهر الأطباق في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

على الرغم من كونها جزءا من جنوب آسيا، إلا أن المطبخ الباكستاني لديه بعض أوجه التشابه مع مناطق مختلفة من شبه القارة الهندية، التي ورثتها عن المطابخ الملكية لأباطرة المغول في القرن السادس عشر.

باكستان لديها أكبر مجموعة متنوعة من أطباق اللحوم مقارنة مع بقية القارة ومعظم تلك الأطباق لها جذورها في المطبخ الآسيوي الشرقي.

يستخدم المطبخ الباكستاني كميات كبيرة من التوابل والأعشاب، والثوم، والزنجبيل، والكركم، والفلفل الأحمر في معظم الأطباق.

أما الخبز المسطح الرقيق المصنوع من القمح، فهو الغذاء الرئيسي، ويقدم مع الكاري واللحوم والخضار والعدس والأرز.

أما الشاي الأسود مع الحليب والسكر فله شعبية واسعة في جميع أنحاء باكستان ويتم تناوله يوميا من قبل معظم السكان بينما حلوى سوهان هي الطبق الشعبي الأكثر انتشارا خاصة في المنطقة الجنوبية من إقليم البنجاب.

تمتلك باكستان العديد من المطاعم المحلية والشرق أوسطية التي تقع في قلب العاصمة وتقدم تشكيلة منوعة من الطعام المحلي والعربي الشهير.

المعروف أن باكستان هي دولة تقع في جنوب آسيا يتجاوز عدد سكانها 191 مليون نسمة وهي سادس دولة على مستوى العالم ، من حيث عدد السكان ومساحتها تغطي 796095 كم2 وهي الدولة الـ: 36 في العالم من حيث المساحة.

تمتلك باكستان سواحل طولها 1046 على طول بحر العرب وخليج عمان في الجنوب وتحدها الهند من الشرق وأفغانستان إلى الغرب وإيران في الجنوب الغربي والصين في أقصى الشمال الشرقي على التوالي.

ويفصلها عن طاجيكستان ممر ضيق واخان أفغانستان في الشمال، وتشترك أيضا في الحدود البحرية مع سلطنة عمان.



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