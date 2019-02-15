الان تتابع مصادفة.. ممرضتان سعوديتان تنقذان حياة شاب أصيب في حائل (فيديو) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365:
شهد ميدان قفار جنوب مدينة حائل حادثا مروريا، صباح اليوم الجمعة، إذ اصطدم شاب بعمود إنارة، قرب الميدان.
وتدخلت العناية الإلهية لإنقاذ حياة الشاب، على يد ممرضتين كانتا تمران قرب موقع الحادث مصادفة، واكتشتفا فقدان الشاب للوعي عند استخراجه من سيارته.
وتوقفت الممرضتان “مريم الشمري” و”وفاء العنزي” بموقع الحادث، طالبتين من الحضور الابتعاد عن الشاب، كي يتسنى لهما مساعدته. فيما وثّق المدون “بندر الصنيدح” إجرائهما الإسعافات الأولية للمصاب، الذي ابتلع لسانه.
وبعد إجراء الإسعافات الأولية، وصلت فرقة من الهلال الأحمر إلى موقع الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى الملك خالد بحائل.
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