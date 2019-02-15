شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة اليوم مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل مكة المكرمة،و جدة، والكامل والجموم والاجزاء المجاورة، وتستمر حتى التاسعة مساءً.