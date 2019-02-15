الان تتابع تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة اليوم مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل مكة المكرمة وجدة والكامل والجموم والاجزاء المجاورة وتستمر حتى التاسعة مساءً.