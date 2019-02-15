السعودية تدين الهجوم على قافلة عسكرية هندية.. وتعلن رفضها الإرهاب والتطرف

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للانفجار، الذي استهدف قافلة عسكرية في الشطر الهندي من إقليم كشمير، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ووقوفها إلى جانب جمهورية الهند الصديقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الهندي الصديق والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

يُذكر أن 37 جنديًّا هنديًّا على الاقل لقوا مصرعهم في هجوم بواسطة سيارة مفخخة، استهدف قوات الأمن الهندية في الشطر الهندي من إقليم كشمير، أمس الخميس، ويُعد هذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ عام 2002م.

واستهدفت السيارة المفخخة رتلًا يضم 78 حافلة عسكرية، تحمل نحو 2500 عنصر من قوات الشرطة الاحتياطية، على طريق سريع تبعد حوالى عشرين كيلومترًا عن مدينة سريناجار.

وأوضحت الشرطة الهندية أن الاعتداء أسفر عن مقتل 37 جنديًّا، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الحصيلة تجاوزت 40 قتيلًا.

ووفقًا لـ«فرانس برس» قال مسؤول كبير في الشرطة الهندية: «إنه استنادًا إلى حالة المركبات المتضررة، فإن الحصيلة قد ترتفع».

وذكرت تقارير أمنية أن نحو 350 كيلوجرامًا من المتفجرات استخدمت في الهجوم على القافلة العسكرية.

وسمع دوي الانفجار على بعد 12 كيلومترًا من موقع الاعتداء، ويُعد هذا الهجوم هو الأكبر منذ سنتين؛ حيث قتل 19 جنديًّا هنديًّا في سبتمبر 2016م، خلال هجوم على معسكر أوري الهندي.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاعتداء واصفًا إياه بأنه «مشين»، وكتب عبر موقع التواصل تويتر، إنّ «تضحيات عناصر الأمن الشجعان لن تذهب سدى».

كما دانت واشنطن الهجوم، داعية كل الدول إلى «حرمان الإرهابيين من الملاذ والدعم»، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، في بيان له «إن الولايات المتحدة مصممة على العمل مع الحكومة الهندية لمحاربة الإرهاب في كل أشكاله».

كما دان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الهجوم، قائلًا: «أدعو كل الدول الى التصدي الفعّال لشبكات الإرهابيين وقنوات تمويلهم ومنع الحركات العابرة للحدود للمجموعات الإرهابية».