اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض



طوكيو 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

انخفض مؤشر الأسهم اليابانية " نيكي " اليوم مع تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بفعل بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب المستوى المتدني لأداء القطاع المالي والشركات المصدرة .

وانخفض المؤشر القياسي 1.1 % إلى 20900.63 نقطة، متراجعًا عن أعلى مستوى في شهرين، الذي بلغ 21235.62 نقطة يوم أمس .

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 % إلى 1577.29 نقطة.

// انتهى //

12:26ت م

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طوكيو 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسانخفض مؤشر الأسهم اليابانية " نيكي " اليوم مع تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بفعل بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب المستوى المتدني لأداء القطاع المالي والشركات المصدرة .وانخفض المؤشر القياسي 1.1 % إلى 20900.63 نقطة، متراجعًا عن أعلى مستوى في شهرين، الذي بلغ 21235.62 نقطة يوم أمس .وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 % إلى 1577.29 نقطة.// انتهى //12:26ت م0031

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