السعودية اليوم / أمطار على محافظة الطائف



الطائف 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة الى متوسطة على محافظة الطائف، شملت جنوب الطائف مركز بني سعد وما جاورها ووادي بسل .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

11:49ت م

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الطائف 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار من خفيفة الى متوسطة على محافظة الطائف، شملت جنوب الطائف مركز بني سعد وما جاورها ووادي بسل .جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //11:49ت م0022

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