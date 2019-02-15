

صبيا 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة صبيا خلال الشهر الماضي 369 جولة ميدانية على المحلات التجارية متنوعة الأنشطة بالمحافظة , ضمن برنامج "غذائكم أمانة" .

وأبان رئيس البلدية سفر بن سعد الشهراني أن الفرق الميدانية أغلقت خلال تلك الجولات 35 محلاً مخالفاً للأنظمة , وتسجيل 308 مخالفات منها عدم وجود تراخيص نظامية أو شهادات صحية للعاملين وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية أو مخالفتها للأنظمة واللوائح، وتدني في مستوى النظافة .

وأفاد أنه تمت مصادرة 40 كيلو جراماً من الدجاج و2250 كيلو جراماً من الأسماك و45 كيلو جراماً من اللحوم و179 كيلو جراماً من الخضار والفواكه الفاسدة ، إضافة إلى مصادرة 285 طاولة خشب وحديد تستخدم في فرد وتقطيع العجين وتحضير الوجبات السريعة تظهر عليها علامات التلف وتتدنى مستوى نظافتها مما قد يشكل خطراً على صحة المستهلك.

// انتهى //

10:58ت م

0020



صبيا 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسنفذت بلدية محافظة صبيا خلال الشهر الماضي 369 جولة ميدانية على المحلات التجارية متنوعة الأنشطة بالمحافظة , ضمن برنامج "غذائكم أمانة" .وأبان رئيس البلدية سفر بن سعد الشهراني أن الفرق الميدانية أغلقت خلال تلك الجولات 35 محلاً مخالفاً للأنظمة , وتسجيل 308 مخالفات منها عدم وجود تراخيص نظامية أو شهادات صحية للعاملين وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية أو مخالفتها للأنظمة واللوائح، وتدني في مستوى النظافة .وأفاد أنه تمت مصادرة 40 كيلو جراماً من الدجاج و2250 كيلو جراماً من الأسماك و45 كيلو جراماً من اللحوم و179 كيلو جراماً من الخضار والفواكه الفاسدة ، إضافة إلى مصادرة 285 طاولة خشب وحديد تستخدم في فرد وتقطيع العجين وتحضير الوجبات السريعة تظهر عليها علامات التلف وتتدنى مستوى نظافتها مما قد يشكل خطراً على صحة المستهلك.// انتهى //10:58ت م0020

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية صبيا تنفذ 369 جولة ميدانية خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.