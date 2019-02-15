هنا رابط التسجيل المباشر على أراضي المنح من الإسكان

: أتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان 12 من المخططات الجديدة ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة مؤخرًا ليصل بذلك عدد المخططات إلى 39 مخططاً. وتتيح هذه المخططات اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين الراغبين في خيار الأراضي المجانية إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة..، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم. ويمكن الدخول عبر موقع وزارة الإسكان للتسجيل في أراضي المنح عبر الرابط التالي (هنا)



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