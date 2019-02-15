السعودية | وظائف شاغرة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:18 صباحًا, 15 فبراير 2019 م المناطق_الرياض أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى أخصائي تطوير تنظيمي من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير). ومن ضمن الشروط العامة للتوظيف أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية مع ضرورة الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات الإدارة (إدارة أعمال، إدارة عامة) .

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