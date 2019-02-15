السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية ليتوانيا بذكرى استقلال بلادها



الرياض 10 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 15 فبراير 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:21ت م

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الرياض 10 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 15 فبراير 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة داليا غرباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:21ت م0016

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