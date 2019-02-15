السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية ليتوانيا بذكرى استقلال بلادها



الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة داليا غرباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

09:20ت م

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الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة داليا غرباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:20ت م0015

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