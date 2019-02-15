اجتماعي / محافظ هروب يكرم لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة



هروب 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس

التقى محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبده، بمكتبه بمقر المحافظة أمس، أعضاء لجنة إصلاح ذات البين الفاعلين بالمحافظة، وجرى تكريمهم على إنجازاتهم في حل قضايا الخلافات والنزاعات.

وعبر المحافظ ، عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على دورهم الفاعل وإسهامهم في العديد من الملفات والقضايا على مستوى المحافظة .

من جانبهم عد أعضاء اللجنة التكريم حافز لتقديم المزيد من العمل و بذل العطاء في سبيل إنهاء المعاملات التي يتم تحويلها إلى اللجنة .

// انتهى //

09:20ت م

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هروب 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسالتقى محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبده، بمكتبه بمقر المحافظة أمس، أعضاء لجنة إصلاح ذات البين الفاعلين بالمحافظة، وجرى تكريمهم على إنجازاتهم في حل قضايا الخلافات والنزاعات.وعبر المحافظ ، عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على دورهم الفاعل وإسهامهم في العديد من الملفات والقضايا على مستوى المحافظة .من جانبهم عد أعضاء اللجنة التكريم حافز لتقديم المزيد من العمل و بذل العطاء في سبيل إنهاء المعاملات التي يتم تحويلها إلى اللجنة .// انتهى //09:20ت م0014

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