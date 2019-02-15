5 عوامل توقف زراعة البازروميا في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوقفت أمانة العاصمة المقدسة زراعة شجرة الكونوكاربس المعروفة بمسمى (البازروميا)، نظرا لأضرارها البيئية وآثارها السلبية على البنى التحتية، واستبدالها بأشجار طبيعية ذات تأثيرات جيدة على المناخ العام.

جاء ذلك بناء على التوجيهات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة إيقاف زراعتها، حيث اتضح أن نبات الكونوكاربس المعروف بمسمى البازروميا دخيل وله تأثيرات بيئية ضارة.

وأوضح مدير إدارة الحدائق بالأمانة المهندس عبدالله حابس أنه يجري حاليا العمل على إيقاف زراعة نبات الكونوكاربس واستبدال التالف منه بنباتات ملائمة، حسب دليل أنواع النباتات لمشاريع التشجير في مختلف مناطق المملكة بما يتوافق مع احتياجات الأمانة في التشجير، للمساهمة في زيادة الرقعة الخضراء والعناية بالحدائق العامة وإعطاء صورة حضارية جميلة للعاصمة المقدسة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسباب إيقاف زراعة الكونوكاربس: