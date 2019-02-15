من هنا بدأ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أعادت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية أمس الأول ذكريات ارتبط فيها بقصر الحكم، حيث زار مكتبه السابق داخل القصر عندما كان أميرا للرياض لأكثر من 50 عاما، وتوليه مسؤولية قيادة العاصمة، وصولا إلى النهوض بالرياض إلى المكانة المرموقة التي تليق بها كإحدى كبريات الحواضر العالمية الرائدة، وتهيئة العاصمة لإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية لتحقيق مستقبل واعد زاخر بالنجاح والازدهار، في ظل رؤية المملكة 2030.



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