

‏صدور توجيه من ‎#النائب_العام بالقبض على مجموعة من الشُّبان الذين قاموا بالإخلال بالنظام العام ومضايقة السياح في محافظة ‎#العلا.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سعوديون يضايقون سائحات أثناء تواجدهن في العلا .. وتوجيه عاجل من 《النائب العام》 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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