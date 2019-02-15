سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط



وارسو 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، والذي عقد في العاصمة البولندية وارسو.

وناقش المؤتمر الذي عقد بمشاركة ممثلي 70 دولة الأزمات الإقليمية وآثارها على المدنيين في الشرق الأوسط، وتطوير الصواريخ وانتشارها، والأمن السيبراني والتهديدات الناشئة لقطاع الطاقة، ومكافحة التطرف والتمويل غير المشروع له.

واستعرض معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير خلال المؤتمر جهود ومبادرات المملكة في محاربة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مؤكدًا استمرار المملكة في دورها الريادي في هذا الشأن بما يضمن التعاون والتنسيق الداعم للجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية.

// انتهى //

04:52ت م

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وارسو 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسشارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، والذي عقد في العاصمة البولندية وارسو.وناقش المؤتمر الذي عقد بمشاركة ممثلي 70 دولة الأزمات الإقليمية وآثارها على المدنيين في الشرق الأوسط، وتطوير الصواريخ وانتشارها، والأمن السيبراني والتهديدات الناشئة لقطاع الطاقة، ومكافحة التطرف والتمويل غير المشروع له.واستعرض معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير خلال المؤتمر جهود ومبادرات المملكة في محاربة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مؤكدًا استمرار المملكة في دورها الريادي في هذا الشأن بما يضمن التعاون والتنسيق الداعم للجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية.// انتهى //04:52ت م0298

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