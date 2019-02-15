السعودية اليوم / مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مرشح الرئيس ترامب وليام بار وزيرًا للعدل



واشنطن 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تعيين وليام بار وزيرًا للعدل بعد أن اختاره الرئيس دونالد ترامب ليخلف جيف سيشنز.

ويعود بار إلى الوزارة التي شغل فيها المنصب ذاته بين عامي 1991 و1993 م ليحل محل سيشنز الذي أقاله ترامب العام الماضي.

// انتهى //

04:21ت م

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واشنطن 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تعيين وليام بار وزيرًا للعدل بعد أن اختاره الرئيس دونالد ترامب ليخلف جيف سيشنز.ويعود بار إلى الوزارة التي شغل فيها المنصب ذاته بين عامي 1991 و1993 م ليحل محل سيشنز الذي أقاله ترامب العام الماضي.// انتهى //04:21ت م0297

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