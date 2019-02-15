شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: ردم بئر مكشوفة في حداء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)أغلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بئراً يدوية مكشوفة غير معروف صاحبها، وذلك في وادي ضاف بحداء.
وحسب مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، تم ردم البئر من قبل شعبة المياه بمكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة، بمشاركة مندوبي الشرطة، الأمانة، والصحة. وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات الاحترازية يأتي سعياً من الوزارة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وحماية لطبقات المياه الجوفية من التلوث.
فيما بين مدير إدارة المياه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي القبيسي، أنه على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.
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