شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن جلوي يشدد على سرعة إنجاز مستشفى «الولادة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

تفقَّد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، أمس (الخميس)، مشروع مستشفى الولادة والأطفال التخصصي في شمال جدة، واستقبله مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي، وعدد من القيادات الصحية والمهندسين.

وأكد الأمير سعود بن عبدالله، أهمية سرعة الإنجاز وفق المواصفات والجودة المطلوبة، وأن ذلك سيكون إضافة للخدمات الصحية بالمحافظة بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي وتقديم خدمة متميزة. وتجوَّل في أرجاء المستشفى واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 416517951 ريالاً بسعة 400 سرير، وعلى مساحة 86272 متراً مربعاً، بـ8 طوابق.

يذكر أن المستشفى يقع شمال جدة ويحوي أقسام التوليد والأشعة والطوارئ والحضانة وأجنحة التنويم، إضافة إلى العيادات الخارجية، والأقسام الإدارية والخدمية الأخرى، إلى جانب الصيدلية والمختبر الرئيسي، وبنك الدم، ووحدة الإخصاب، والغسيل الكلوي، وغرف العمليات وجراحات اليوم الواحد.