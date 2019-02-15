شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقدم 200 ألف دولار لتأهيل اللاجئات السوريات في لبنان والأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس)

قدمت المملكة منحة مالية بمبلغ 200 ألف دولار لتدريب وتأهيل اللاجئات السوريات في لبنان والأردن، وذلك وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية التي وقعها الصندوق السعودي للتنمية مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» على هامش الاجتماع الـ19 لمجلس أمناء المركز المنعقد بالعاصمة التونسية أمس.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها كلٌ من المستشار في الصندوق السعودي للتنمية نائب رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» المهندس يوسف البسام ومديرة مركز «كوثر» الدكتورة سكينة بوراوي، تدريب وتأهيل اللاجئات السوريات وتعزيز قدراتهن وتمكينهن من إنشاء مشاريع اجتماعية واقتصادية تحسن من ظروفهن المعيشية.