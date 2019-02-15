آل الشيخ والسفير البحريني يبحثان قضايا التعليم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في مكتبه أمس الأول (الأربعاء)، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في البلدين، إلى جانب بحث سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.

استقبل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في مكتبه أمس الأول (الأربعاء)، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في البلدين، إلى جانب بحث سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.

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