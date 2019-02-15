شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد ترمب السابق: المملكة يساء فهمها من الغرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترجمة: حسن باسويد (جدة)

دافع المساعد السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب توم باراك، بقوة عن السعودية ، أمس الأول (الأربعاء)، في كلمة له في قمة «ميلكن» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، قائلا: «إن المملكة يساء فهمها من الغرب».

وذكرت صحيفة «ستار تريبيون» الأمريكية، نقلا عن باراك، «أن الولايات المتحدة ليست في وضع أخلاقي يسمح لها بانتقاد السعودية بشأن مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي».

وعبر عن دعمه للإصلاحات في المملكة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن الدول الغربية لا تفهم الديناميكيات الداخلية للمملكة.

وأشار باراك إلى «الغرب مرتبك، ولا يفهم حكم القانون في السعودية»، متسائلا: «كيف يمكن أن تكون هناك معضلة مع بلد لديها 60% من المواطنين تحت سن الـ20».