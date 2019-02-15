شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: مسارات جديدة في العلاقات مع الإمارات لردع قوى الشر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(الرياض)

يبدأ وفد من الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ يوم غد (السبت) زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تلبية لدعوة رئيس المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي. ونوه آل الشيخ بالعلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات. وأشار إلى أن انطلاق المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي والتوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والتعاون يظهر حرص البلدين الشقيقين على مواصلة تأطير العلاقة الأخوية بما يضمن فتح مسارات وآفاق جديدة تشمل مختلف الجوانب في العلاقات الثنائية وإحداث نقلة تنموية واعدة تنعكس آثارها على كل المنطقة بما يسهم في تعزيز السلم، وتثبيت الأمن والاستقرار، وتردع قوى الشر التي تحاول النيل من استقرار المنطقة.

ورأى الدكتور عبد الله آل الشيخ أن المواقف السعودية الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والدولي فيما يخص جوانب مكافحة الإرهاب والعمل على استقرار الدول العربية وحفظ أمنها من التدخلات الخارجية، إضافة إلى تطابق وجهات نظرهما في جهودهما التنموية الشاملة في داخل البلدين وخارجهما، تؤكد التوجهات السامية للمملكة والإمارات اللتين تتطلعان لمستقبل أفضل لشعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة أجمع على مختلف جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وفيما يتعلق بجهود مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في تعزيز علاقات البلدين الثنائية، أشار رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلسين امتداد مؤسسي مهم، وأفق واسع للعلاقات بين المملكة الإمارات من خلال التنسيق الدائم في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، منوهاً بدور لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلسي الشورى والوطني الاتحادي في الإسهام بتعزيز العلاقات الثنائية البرلمانية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويضم وفد المجلس الدكتور عبد الله العتيبي والدكتورة نوره المري وجمال الفاخري والدكتورة حنان الأحمدي، كما يرافق الوفد المتحدث باسم المجلس الدكتور محمد المهنا ومديرعام إدارة العلاقات العامة والمراسم عمرو الماضي ومدير إدارة المراسم محمد البراهيم وعدد من منسوبي المجلس.