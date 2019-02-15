شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة النشطة» تفرد عضلاتها.. تراخيص بالمئات لـ «تايم شير» والرحالة والإيواء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) في عام واحد، اعتمدت هيئة السياحة 1460 ترخيصا لأفراد ومستثمرين في أنشطة السفر والسياحة، في خطوة تتواءم مع الانفتاح السياحي الذي تشهده في عام واحد، اعتمدت هيئة السياحة 1460 ترخيصا لأفراد ومستثمرين في أنشطة السفر والسياحة، في خطوة تتواءم مع الانفتاح السياحي الذي تشهده السعودية والذي توج بمهرجانات وملتقيات سياحية شدت انتباه العالم. وطبقا لتقرير أعدته إدارة التراخيص في الهيئة عن تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية، فإن التراخيص الممنوحة في عام 2018 للمستثمرين في مجال الإيواء السياحي بلغت 842 ترخيصاً و314 ترخيصاً في مجال وكالات السفر واعتماد 134 مرشداً ومرشدة في مختلف المناطق. ولم تنس هيئة السياحة منظمي الرحلات ومنحت العام الماضي 147 ترخيصا للرحالة ومضت أنشطة الهيئة إلى محترفي المشاركة بالوقت (تايم شير) وقدمت لهم 13 ترخيصاً. ولم تغفل هيئة السياحة وهي تصدر رخصها وتضع شروطها لحامليها، مهمات الرقابة وملاحقة المخالفين وعملت الإدارة العامة للتراخيص بالتنسيق مع الإدارة القانونية وفروع الهيئة بجميع المناطق على إحداث نقلة كبيرة في جوانب المتابعة على المنشآت التي تعمل تحت مظلتها، وعلى مرافق الإيواء السياحي إذ وصل عدد منشآت الإيواء التي حصلت على تراخيص في جميع المناطق أكثر من 8 آلاف منشأة فندقية ووحدة سكنية مفروشة خلال عشرة أعوام.



كانت هذه تفاصيل خبر «السياحة النشطة» تفرد عضلاتها.. تراخيص بالمئات لـ «تايم شير» والرحالة والإيواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.