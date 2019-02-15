شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يطلق الملتقى الدولي لجمعية الأنف والأذن والحنجرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

أطلق أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف أمس (الخميس) فعاليات الملتقى الدولي للجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة الذي يستضيفه مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام الذي يقام في الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري بالخبر. بمشاركة 170 متحدثا من 20 دولة بالإضافة إلى مشاركة جمعية الأطفال زارعي القوقعة الخيرية، ومنصة القوقعة العربية، وحضور عدد كبير من الاستشاريين ورؤساء الجمعيات الخليجية والعربية.

وثمن المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور منصور توفيق الدعم الكبير التي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة، مبينا أن رعاية وحضور أمير المنطقة الشرقية للملتقى امتداد للدعم الكبير للبرامج العملية التي ينفذها المستشفى لتقديم رعاية صحية وطبية متكاملة ولتحقيق رؤية 2030.

من جهته، أوضح رئيس الملتقى رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور مساعد الزهراني أن الملتقى سيتناول على مدار ثلاثة أيام عددا كبيرا من الموضوعات الطبية من خلال 300 ورقة عمل أهمها المستجدات في زراعات القوقعة وأمراض الأذن وأسبابها. كذلك استعراض التقنيات الحديثة في جراحات مجرى التنفس للأطفال واستخدام الروبوتات في جراحة أورام الحنجرة واستخدامات المنظار في جراحات قاع الجمجمة.