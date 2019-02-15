شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مشعل: الشرطة «عرين الأسود» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أن شرطة المنطقة هي عرين الأسود الذي يحتضن بين جنباته رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم، منوها بما يمتلكه هذا الوطن من رجال أوفياء يقومون بخدمته وحفظ أمنه وتنميته عسكريين كانوا أو مدنيين.

وأشاد خلال رعايته أمس (الخميس)، حفل تكريم متقاعدي شرطة المنطقة، والمنقولين للخدمة في مناطق أخرى، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومديري الجهات الأمنية والحكومية وجمع من أهالي المنطقة، بجهود اللواء بدر آل طالب طيلة 13 عاما، قدمها خدمة للمنطقة كان من خلالها ساهرا الليل مؤديا لعمله بكل أمانة وإخلاص، وعبر كل مهمة مكتبية كانت أو ميدانية، التي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية برفقة كافة زملائه في شرطة المنطقة.

وثمن أمير القصيم الجهود التي قدمها اللواء سفر المقاطي، وكافة الزملاء المتقاعدين في شرطة المنطقة عبر أعمالهم المخلصة، التي قاموا بها بكل جد وإخلاص.

وأفاد بأن خدمة الوطن ليس فيها تقاعد ولايزال الطريق طويلا، والفرص متاحة أمام كل مواطن مخلص لخدمة هذه البلاد المباركة.

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة القصيم اللواء متقاعد بدر بن محمد آل طالب، واللواء سفر بن عاتق المقاطي، وعددا من العمداء بشرطة المنطقة بعد إحالتهم للتقاعد، كما كرم شركاء العمل من جهات وأفراد وفريق النجاح.