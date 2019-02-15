شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل يرأس اجتماع لجنة التوطين ويطلع على مشاريع النقل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راشد الثويني (حائل)

نيابة عن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الإشرافية للتوطين بالمنطقة، رأس نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز اجتماع اللجنة لاستعراض مؤشرات التوطين بالمنطقة والتحديات والحلول ووجه جميع الأعضاء ببذل مزيد من الجهد وتنسيق الأدوار لرفع نسبة مشاركة أبناء المنطقة في العمل بالقطاع الخاص من خلال التأهيل والتدريب وخلق الفرص الوظيفية المناسبة لطالبي العمل، مؤكدا أهمية العمل الجاد والمنظم الذي يعود على المنطقة وأبنائها بالفائدة ومتابعة الأنشطة المستهدفة من التوطين وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والرفع بتقارير دورية لمتابعة تلك الأعمال وما تم إنجازه على أرض الواقع.

على صعيد آخر، وقف الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز على مشاريع وزارة النقل بمدينة حائل مستهلا الجولة بزيارة جسر تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري وزار نفق النقرة، الذي يعد من أطول الأنفاق بالمملكة، وبلغت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن 80% وتنتهي فترة المشروع بنهاية شهر رمضان القادم، وفي نهاية الجولة حث نائب أمير منطقة حائل المقاولين بمضاعفة الجهود لإنجاز المشاريع بجودة عالية، مشيرًا إلى أن الزيارة ليست الأولى، فهذه المشاريع أمام الجميع، ومسؤولية القائمين عليها مضاعفة.