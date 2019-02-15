شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف تطلق «مخدوم» لإصلاح مركبات المعتمرين في «المواقيت» و«المداخل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أطلق المعهد الصناعي الثانوي بالطائف أمس (الخميس) مبادرة «مخدوم» للصيانة المتنقلة والثابتة لسيارات وحافلات المعتمرين في مداخل المحافظة ومواقيت قرن المنازل ووادي محرم، وتشارك في المبادرة أمانة الطائف، المرور، أمن الطرق، هيئة السياحة والكلية التقنية تحت إشراف محافظة الطائف. وجهز المعهد 3 سيارات صيانة تحتوي على كل ما تحتاج المركبات المتعطلة لصيانتها إلى جانب وسائل السلامة، ويتم التنسيق المباشر مع 911 لتلقي بلاغات الأعطال ومباشرتها في فترة قصيرة. ويعمد المبادرون على توزيع نشرات توعية وتركيب ملصق لكل سيارة تتم صيانتها.

وتأتي المبادرة ضمن 3 أخريات تشرف عليها محافظة الطائف في إطار مبادرات ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة؟ التي وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بأن يكون موضوعها «تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة».