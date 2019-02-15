اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تباين



نيويورك 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على تباين.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 104.28 نقطة، أو ما يعادل 0.41 %، إلى 25438.99 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.35 نقطة، أو 0.27 %، إلى 2745.68 نقطة ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 6.58 نقطة، أو 0.09 %، مسجلاً 7426.96 نقطة.

// انتهى //

03:00ت م

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نيويورك 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على تباين.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 104.28 نقطة، أو ما يعادل 0.41 %، إلى 25438.99 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.35 نقطة، أو 0.27 %، إلى 2745.68 نقطة ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 6.58 نقطة، أو 0.09 %، مسجلاً 7426.96 نقطة.// انتهى //03:00ت م0295

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