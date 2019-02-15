سياسي / الأمم المتحدة تتلقى إخطارًا بحلّ الخلاف حول اسم مقدونيا



نيويورك 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

تلقّى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إخطارًا رسميًا، بشأن دخول الاتفاق المعروف باسم (بريسبا) حيّز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الحالي، الذي يتضمن التوافق على اسم "جمهورية شمال مقدونيا" ليصبح الاسم الرسمي لجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة.

ورحّب الأمين العام بهذا التطور، الذي يحلّ الخلاف الطويل بين أثينا وسكوبي، ويظهر أن القضايا التي تبدو صعبة يمكن أن تحل عبر الحوار والإرادة السياسية.

وكان الخلاف بين الدولتين يعود إلى عام 1991 م عندما أعلنت الدولة التي أصبح اسمها الآن "شمال مقدونيا" استقلالها عن يوغوسلافيا وقرارها بأن تطلق على نفسها اسم "مقدونيا".

وهنأ أنطونيو غوتيريس البلدين ورئيسي الوزراء على عزمهما على وضع رؤية تتطلع للأمام بشأن العلاقات بين الدولتين والمصالحة في منطقة البلقان وخارجها، داعيًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية وكل الشركاء الدوليين إلى دعم هذه الخطوات التاريخية التي اتخذها الجانبان.

// انتهى //

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نيويورك 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واستلقّى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إخطارًا رسميًا، بشأن دخول الاتفاق المعروف باسم (بريسبا) حيّز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر الحالي، الذي يتضمن التوافق على اسم "جمهورية شمال مقدونيا" ليصبح الاسم الرسمي لجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة.ورحّب الأمين العام بهذا التطور، الذي يحلّ الخلاف الطويل بين أثينا وسكوبي، ويظهر أن القضايا التي تبدو صعبة يمكن أن تحل عبر الحوار والإرادة السياسية.وكان الخلاف بين الدولتين يعود إلى عام 1991 م عندما أعلنت الدولة التي أصبح اسمها الآن "شمال مقدونيا" استقلالها عن يوغوسلافيا وقرارها بأن تطلق على نفسها اسم "مقدونيا".وهنأ أنطونيو غوتيريس البلدين ورئيسي الوزراء على عزمهما على وضع رؤية تتطلع للأمام بشأن العلاقات بين الدولتين والمصالحة في منطقة البلقان وخارجها، داعيًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية وكل الشركاء الدوليين إلى دعم هذه الخطوات التاريخية التي اتخذها الجانبان.// انتهى //02:06ت م0294

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