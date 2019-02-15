شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 1.8 طن «حطب» في قرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

صادر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة قرية العليا 1.8 طن حطب من أنواع «السمر، الغضا والأرطى» لمخالفتها أنظمة المراعي والغابات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري إلى مواصلة الحملات التفتيشية طوال العام، لوقف تدهور الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة للغابات والمراعي الطبيعية بالمملكة. يذكر أن الاحتطاب الجائر يهدد البيئة ويعمل على تدهور القطاع النباتي، ويكمن دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في المحافظة على القطاع النباتي من خلال التصدي لعمليات الاحتطاب الجائر بكل حزم عبر جهود إدارات حكومية عدة تقوم بإحكام الرقابة على مزاولة الاحتطاب ومخالفة من يقوم بذلك، وتكون عملية بيع الحطب أكثر نشاطا أيام فترة الشتاء نظرا للإقبال على الشراء.



كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 1.8 طن «حطب» في قرية العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.