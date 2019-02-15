شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أحمد بن فهد يطلع على تقرير مهرجان «سفاري بقيق» والان نبدء بالتفاصيل
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، على تقرير الفعاليات والبرامج التي تم تنفيذها في مهرجان سفاري بقيق في نسخته الثالثة.
وأكد سموه خلال استقباله في ديوان الإمارة المشاركين والداعمين للمهرجان بحضور محافظ بقيق محمد المتحمي، ورئيس بلدية بقيق المهندس فارس آل عريج، اهتمام القيادة الحكيمة بجميع الفعاليات والبرامج التي تهتم بالموروث القديم وتجسد حياة الآباء والأجداد وعرضها على الجيل الحالي.
ومن جانبه قدم المتحمي شكره لسمو نائب أمير المنطقة على استقباله ومتابعته لفعاليات المهرجان وحرصه الدائم على الحفاظ على الموروث الشعبي وتطوير المهرجان خلال النسخ القادمة بإذن الله تعالى.
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