شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف دولار.. منحة سعودية لتأهيل اللاجئات السوريات بلبنان والأردن والان نبدء بالتفاصيل

قدمت المملكة العربية السعودية منحة مالية قدرها 200 ألف دولار لتدريب وتأهيل اللاجئات السوريات في لبنان والأردن، وذلك وفقا لما نصت عليه الاتفاقية التي وقعها الصندوق السعودي للتنمية مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» على هامش الاجتماع الـ19 لمجلس أمناء المركز المنعقد بالعاصمة التونسية أمس الأول. وتضمنت الاتفاقية التي وقعها كل من معالي المستشار في الصندوق السعودي للتنمية نائب رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» المهندس يوسف البسام ومدير مركز «كوثر» الدكتورة سكينة بوراوي، تدريب وتأهيل اللاجئات السوريات وتعزيز قدراتهن وتمكينهن من إنشاء مشاريع اجتماعية واقتصادية تحسن من ظروفهن المعيشية. كان مجلس أمناء مركز «كوثر» الذي عقد بمشاركة ممثلي المنظمات الأعضاء والشريكة والداعمة للمركز وبحضور وزيرة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن التونسية نزيهة العبيدي والأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية هيفاء أبوغزالة، قد ناقش عدة موضوعات من بينها استعراض التقريرين الإداري والمالي للعام الماضي وأبرز نشاطات العام الحالي.



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