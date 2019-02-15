أمير الشرقية يفتتح الملتقى الدولي لجمعية الأنف والأذن والحنجرة

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وثمن المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام د. منصور توفيق، الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله-، مشيرا إلى أن رعاية وحضور سمو أمير المنطقة الشرقية لهذا الملتقى امتداد للدعم الكبير للبرامج العملية التي ينفذها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لتقديم رعاية صحية وطبية متكاملة ولتحقيق رؤية المملكة 2030، وبدعم كبير من التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.
وأشار رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى رئيس الملتقى د. مساعد الزهراني، إلى أن الملتقى سيتناول، على مدار ثلاثة أيام، عددا كبيرا من الموضوعات الطبية من خلال 300 ورقة عمل أهمها المستجدات في زراعات القوقعة وأمراض الأذن وأسبابها، واستعراض التقنيات الحديثة في جراحات مجرى التنفس للأطفال واستخدام الروبوتات في جراحة أورام الحنجرة، واستخدامات المنظار في جراحات قاع الجمجمة، وطرح خبرات المشاركين في علاج أمراض الصوت جراحيا ومستجدات العلاج التخاطبي والسمعيات، إضافة لعقد قبل وأثناء الملتقى 8 ورش عمل وتدريب، أبرزها تشخيص وعلاج الدوار، والتقنيات الحديثة في تشخيص أمراض الأذن بالأشعة، وأورام الغدة الدرقية وعلاجاتها.
وأكد رئيس الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة البرفسور عبدالرحمن حجر، أن الملتقى يعزز فرص التفاعل والتواصل بين الأطباء في مختلف مناطق المملكة للاطلاع على أبرز مستجدات الوقاية والتشخيص والعلاج والتأهيل في مجال أمراض الأنف والأذن والحنجرة عبر احتضان هذا الملتقى نخبة مشرِفة من الأساتذة والاستشاريين والمختصين من مناطق المملكة ودول الخليج والمنطقة العربية ودول العالم.
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