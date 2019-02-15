شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 241 ألف «مصحف» في جمادى الأولى والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه تم توزيع 205.600 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و16.865 نسخة من الأجزاء، و17.974 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و550 نسخة من الكتب الدينية. وأضاف التقرير إن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من جمادى الأولى عام 1405هـ، وحتى نهاية جمادى الأولى الماضي 1440هـ، وصل إلى 315.230.633 نسخة من مختلف الإصدارات.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 241 ألف «مصحف» في جمادى الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.