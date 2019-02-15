شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المالية في المجلس البلدي تضع آلية الصرف والان نبدء بالتفاصيل
- وضع خطة تشغيلية للجنة المالية.
- الاطلاع على ضوابط وآليات الصرف من البنود المخصصة للمجالس في الميزانية.
- اعتماد مبلغ الميزانية المخصص للمجلس.
- توزيع الخطة المالية (الميزانية) لعام 2019 حسب البنود المخصصة.
- توزيع المهام على أعضاء اللجنة.
يذكر أن اللجنة المالية تعكف على توزيع الميزانية بشكل يخدم كل اللجان وتوفير كل متطلباتها لتسيير أعمالها.
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