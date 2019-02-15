شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المالية في المجلس البلدي تضع آلية الصرف والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد المجلس البلدي في محافظة الأحساء برئاسة د.أحمد البوعلي الخطة التشغيلية لميزانية المجلس لهذا العام، وكانت اللجنة المالية برئاسة يوسف الحجي وأعضائها قد قامت بعقد عدة اجتماعات لوضع كل المتطلبات واحتياجات اللجان في المجلس، وناقشت عددا من المسائل العالقة وقررت بعد اجتماعها الأخير عددا من النقاط أبرزها:

- وضع خطة تشغيلية للجنة المالية.

- الاطلاع على ضوابط وآليات الصرف من البنود المخصصة للمجالس في الميزانية.

- اعتماد مبلغ الميزانية المخصص للمجلس.

- توزيع الخطة المالية (الميزانية) لعام 2019 حسب البنود المخصصة.

- توزيع المهام على أعضاء اللجنة.

يذكر أن اللجنة المالية تعكف على توزيع الميزانية بشكل يخدم كل اللجان وتوفير كل متطلباتها لتسيير أعمالها.