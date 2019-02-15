شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير بدر بن جلوي يثمن إنجازات المعهد الصناعي والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه، قال الخضير: إن القدرة الاستيعابية للمعهد من الطلاب تأتي بحسب دراسات عميقة لما تتطلبه الحاجة في سوق العمل من مهن صناعية وكوادر بشرية شابة، التي تتفاوت مدة تدريبهم وتصل إلى سنتين بحسب احتياج الشركات؛ سعيا لتحقيق عناصر رؤيتنا الحكيمة في تأهيل الكوادر السعودية الشابة في سوق العمل المختلفة، كما يدرس المعهد ضمن خططه المستقبلية الاحتياج النسبي والحاجة الفعلية لدخول المرأة في برامج تدريبية بما يتواكب مع تطلعات سوق العمل.
وأضاف الخضير: إن المعهد لديه العديد من البرامج التدريبية المختلفة منها برنامج التدرج المهني المنتهي بالتوظيف، وبرنامج الدورات القصيرة والرخص المهنية على مدار العام في التخصصات، التي يقدمها والتي تستهدف الإداريين والمهندسين والفنيين في قطاع النفط والغاز، كما يشتمل المعهد على تخصصات الميكانيكا والتشغيل والسلامة ومنع الخسائر، الكهرباء، قيادة وتشغيل المعدات الثقيلة، والآلات الدقيقة، والمعادن.
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