شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير بدر بن جلوي يثمن إنجازات المعهد الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء في مكتب سموه بديوان المحافظة مدير المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالمحافظة وليد الخضير، وعددا من مسؤولي المعهد للسلام على سموه، وأثنى المحافظ على الجهود التي تقوم بها إدارة المعهد وعلى البرامج التطويرية والاهتمام بالطلبة والعمل على تأهيلهم لسوق العمل، واطلع سموه على الإنجازات في مجال التدريب مشيدا بها.

من جانبه، قال الخضير: إن القدرة الاستيعابية للمعهد من الطلاب تأتي بحسب دراسات عميقة لما تتطلبه الحاجة في سوق العمل من مهن صناعية وكوادر بشرية شابة، التي تتفاوت مدة تدريبهم وتصل إلى سنتين بحسب احتياج الشركات؛ سعيا لتحقيق عناصر رؤيتنا الحكيمة في تأهيل الكوادر السعودية الشابة في سوق العمل المختلفة، كما يدرس المعهد ضمن خططه المستقبلية الاحتياج النسبي والحاجة الفعلية لدخول المرأة في برامج تدريبية بما يتواكب مع تطلعات سوق العمل.

وأضاف الخضير: إن المعهد لديه العديد من البرامج التدريبية المختلفة منها برنامج التدرج المهني المنتهي بالتوظيف، وبرنامج الدورات القصيرة والرخص المهنية على مدار العام في التخصصات، التي يقدمها والتي تستهدف الإداريين والمهندسين والفنيين في قطاع النفط والغاز، كما يشتمل المعهد على تخصصات الميكانيكا والتشغيل والسلامة ومنع الخسائر، الكهرباء، قيادة وتشغيل المعدات الثقيلة، والآلات الدقيقة، والمعادن.