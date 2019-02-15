شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 24 موقعا مخالفا في «صناعية الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

في حملة شاملة قامت بها أمانة الأحساء في المنطقة الصناعية لورش السيارات، شملت أكثر من 290 موقعا متنوع المناشط، تم تحرير 132 مخالفة، وإغلاق 24 موقعاً لمخالفتها الأنظمة.

وكشف رئيس بلدية المبرز المهندس عبد الله الشهري أن الحملة ركزت على العديد من الجوانب الخدمية والرقابية المختصة بالأعمال البلدية، والتي شملت المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الإنشائية والفنية، والأخرى نظير تعديات وزيادة في مساحة المحال أو الورش، كما تم رصد عدد من المناشط غير المرخصة والتي تم إغلاقها فوراً.

وأضاف: «أثناء الجولة تم ضبط سكن للعمالة الوافدة تم تحويله إلى مطعم غير مرخص في بيئة غير صحية، وتفتقر للنظافة، وتم التعامل مع المخالفة بحسب النظام ومصادرة محتويات الموقع من مواد غذائية وأدوات».

وأبان الشهري أن الجولة شارك فيها إدارة التشغيل والصناعية، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتمت إزالة مخلفات مجهولة المصدر، إضافة إلى رفع السيارات التالفة من على الطرق بالتعاون مع إدارة النظافة بالأمانة. كما تم العمل على صيانة بعض الطرق التالفة وإصلاح الحفر.

وأكد الشهري أن الحملة التي تقوم بها بلدية المبرز تأتي ضمن أعمالها الرقابية في إزالة التشوهات البصرية وتحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية في تطبيق الأنظمة في الأعمال البلدية.