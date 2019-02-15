شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مشاركا في دورة «الإسعافات الأولية» والان نبدء بالتفاصيل
وألقى الملحم كلمة قال فيها: بعد رؤية ٢٠٣٠ وعملية التخصص والتكامل بين الوزارات حدث تكامل كبير بين وزارتي التعليم والصحة واتفاقات متبادلة، ومن ضمنها نقل عمل البرامج والمشاريع الصحية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة وتتمثل في المراكز الصحية والبرامج النوعية التي تقدمها.
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