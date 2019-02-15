شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مشاركا في دورة «الإسعافات الأولية» والان نبدء بالتفاصيل

رعى مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بالأحساء يوسف بن عبد اللطيف الملحم تدشين البرامج الوزارية لخطة الشؤون الصحية المدرسية (دورة الإسعافات الأولية في المدارس) والمنعقدة في مدرسة الأحساء النموذجية الأهلية وبحضور مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور وليد السلطان، واشتملت الدورة على أركان مصاحبة تهتم بالتغذية والصحة والإسعافات الأولية.. الدورة تهدف لتدريب ٧٠ مرشدا صحيا وهي تمثل الدفعة الثانية من الدورات المقدمة للمرشدين الصحيين والمرشدات الصحيات من مجموع ٦٢٠ يستهدفهم البرنامج خلال هذه السنة، حيث إن الفصل الدراسي الأول تم تدريب ٤٢٠ مرشدا ومرشدة ممثلة بالدفعة الأولى، وسيتم إكمال الدفعات الثانية والثالثة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وألقى الملحم كلمة قال فيها: بعد رؤية ٢٠٣٠ وعملية التخصص والتكامل بين الوزارات حدث تكامل كبير بين وزارتي التعليم والصحة واتفاقات متبادلة، ومن ضمنها نقل عمل البرامج والمشاريع الصحية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة وتتمثل في المراكز الصحية والبرامج النوعية التي تقدمها.