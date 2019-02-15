شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ضد الحصبة في مستشفى العيون والان نبدء بالتفاصيل
كما تم تعريف المراجعين بطرق انتقال المرض، وهي الاتصال المباشر بالمصاب كالمصافحة، السعال والعطاس، ومخالطة شخص مصاب، وطرق الوقاية، التي تتمثل في محورين هما: أخذ اللقاح، وعزل المصاب.
يذكر أن لقاح الحصبة متوافر في جميع المراكز الصحية لجميع المواطنين والمقيمين وهو آمن وهي الطريقة الوحيدة للوقاية من مرض الحصبة بجميع أنواعها الألمانية والنكاف، ويمكن إعطاؤه للأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات حتى لو تم إعطاؤه قبل سنة كجرعة إضافية تنشيطية ولتعزيز الوقاية.
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