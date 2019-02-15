شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير من «وارسو»: إيران تزعزع الاستقرار.. وموقفنا ثابت تجاه فلسطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الجميع في مؤتمر وارسو الذي دار حول مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط أجمع بأن التحديات التي تواجهنا يتصدرها الدور الايراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف الجبير عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة): «تناول مؤتمر وارسو القضية الفلسطينية وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية».

ويجمع مؤتمر وارسو الذي أقيم في دولة بولندا أكثر من 60 دولة لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وبرنامج إيران النووي والحد من انتشار أسلحة الدمار.