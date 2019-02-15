، مستشار قانوني يحذر من حيازة الأسلحة البيضاء: العقوبة تصل إلى السجن 30 سنة ،

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بعد أن باتت الأسلحة البيضاء تمثل خطراً على حياة الناس، تتعالى الأصوات بالمطالبة بتجريم حيازتها واقتنائها في كثير من الأماكن، لاسيما بعد ارتكاب الشبان والمراهقين جرائم عنف في التجمعات والمرافق.
وفِي التفاصيل، أوضح المحامي والمستشار القانوني فيصل الرميح في برنامج ياهلا أمس: أن النظام يجرم حيازة الأسلحة البيضاء في حال استخدامها فيما يخل بالنظام، ولاستخدامها بهذا القصد بعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن 30 سنة وغرامة 3 ملايين ريال.
وعرف المحامي "الرميح" المقصود بالسلاح الأبيض، وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426 هـ بأنه "كل سلاح قاطع أو راض أو ثاقب كالسيوف والنبال والمدي وحتى العصي التي لها أطراف حادة أو أطراف راضة".
مستشار قانوني يحذر من حيازة الأسلحة البيضاء: العقوبة تصل إلى السجن 30 سنةعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-02-15
بعد أن باتت الأسلحة البيضاء تمثل خطراً على حياة الناس، تتعالى الأصوات بالمطالبة بتجريم حيازتها واقتنائها في كثير من الأماكن، لاسيما بعد ارتكاب الشبان والمراهقين جرائم عنف في التجمعات والمرافق.
وفِي التفاصيل، أوضح المحامي والمستشار القانوني فيصل الرميح في برنامج ياهلا أمس: أن النظام يجرم حيازة الأسلحة البيضاء في حال استخدامها فيما يخل بالنظام، ولاستخدامها بهذا القصد بعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن 30 سنة وغرامة 3 ملايين ريال.
وعرف المحامي "الرميح" المقصود بالسلاح الأبيض، وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426 هـ بأنه "كل سلاح قاطع أو راض أو ثاقب كالسيوف والنبال والمدي وحتى العصي التي لها أطراف حادة أو أطراف راضة".
15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440
01:46 AM
مطالب بتجريم اقتنائها بسبب استخدامها في جرائم عنف في التجمعات والمرافق
بعد أن باتت الأسلحة البيضاء تمثل خطراً على حياة الناس، تتعالى الأصوات بالمطالبة بتجريم حيازتها واقتنائها في كثير من الأماكن، لاسيما بعد ارتكاب الشبان والمراهقين جرائم عنف في التجمعات والمرافق.
وفِي التفاصيل، أوضح المحامي والمستشار القانوني فيصل الرميح في برنامج ياهلا أمس: أن النظام يجرم حيازة الأسلحة البيضاء في حال استخدامها فيما يخل بالنظام، ولاستخدامها بهذا القصد بعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن 30 سنة وغرامة 3 ملايين ريال.
وعرف المحامي "الرميح" المقصود بالسلاح الأبيض، وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426 هـ بأنه "كل سلاح قاطع أو راض أو ثاقب كالسيوف والنبال والمدي وحتى العصي التي لها أطراف حادة أو أطراف راضة".
، مستشار قانوني يحذر من حيازة الأسلحة البيضاء: العقوبة تصل إلى السجن 30 سنة ،
المصدر : الخليج 365
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