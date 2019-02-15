، بالفيديو.. "مريم" و"وفاء" تنقذان شابًا ابتلع لسانه نتيجة حادث في حائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدمتا له الإسعافات الأولية اللازمة حتى وصول الهلال الأحمر

أنقذت الممرضتان مريم مشعان الشمري ووفاء محمد العنزي، مصابًا بحادث مروري، وذلك أثناء مصادفة الحادث لخط سيرهما معًا على سيارة واحدة، عند ميدان قفار جنوب حائل خارج عملهما الرسمي.

وكان شابٌ قد تعرض لحادث مروري إثر اصطدامه بعمود إنارة بالقرب من ميدان قفار، وباستخراجه من سيارته، لوحظ فقدانه الوعي، فطلبت الممرضتان من الحضور الابتعاد عن الحالة ومساعدتهما فقط بإضاءة المكان.

وبمباشرة الممرضتين لحالته، اتضح بلعه للسانه؛ إذ قدمتا له الإسعافات الأولية اللازمة والصحيحة للتعامل مع هذه الحالة، وإنقاذه ووضعه تحت الملاحظة، والعمل على تقديم الإسعافات الضرورية له، حتى وصول الهلال الأحمر السعودي للموقع، الذي نقله إلى مستشفى الملك خالد.

ويُشار إلى قيام عبدالهادي صنيدح الشمري من مرور محافظة الغزالة والذي صادف وقوع الحادث، بتنظيم السير، وفك التجمهر حتى وصول الجهات الأمنية، الأمر الذي ساعد الجهات الصحية بالوصول بسهولة إلى الموقع.

ووثق المواطن بندر الصنيدح، واقعة تقديم الممرضتين الإسعافات للمصاب.