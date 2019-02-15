أنزل المرأة وهرب بالسيارة.. الأمن يقبض على سارق سيارة المواطن في الفيديو المتداول

قبضت الجهات الأمنية على شخص أقدم على سرقة سيارة مواطن من أمام أحد المحلات. وكان السارق قد استغل نزول قائد السيارة، وأقدم على فتح الباب؛ ما دفع امرأة داخل السيارة إلى النزول. السارق هرب بالسيارة من الموقع رغم محاولات مالك السيارة والمرأة منعه. الجهات الأمنية نجحت بالقبض على السارق واتخاذ الإجراءات النظامية.

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