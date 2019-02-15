شاهد شخصية الملك فهد في جناح “نشأة قائد”.. هكذا تعرَّف الزوار على قصة لقب خادم الحرمين

“‏الفهد في قلب الكويت كما كانت هي في قلبه”، عبارة يرددها جميع زوار معرض الفهد روح القيادة من الكويت الشقيقة، والذين يزداد توافدهم بشكل يومي ‏ليتعرفوا على الجانب الآخر من شخصية الملك فهد -رحمه الله- في جناح “نشأة قائد”، ضمن فعاليات المعرض. وقد شهد جناح مقتنيات الفهد الشخصية النصيب الكبير من الزيارات والاستفسارات من جميع أطياف وزوار المعرض.

وقد زار السفير السعودي السابق في الدنمارك محمد العقيل، ورئيس مركز الدراسات والبحوث الكويتية الدكتور عبدالله الغنيم المعرض وخلال جولتهم أكدوا على جوانب الشخصية والسياسية والقيادية في حياة الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، و ما امتاز به خلال مسيرته من حكمة وعدل وإنصاف في العمل والمعاملة. و‏لإيمان الفهد بالاستثمار في قادة الغد؛ كان يلتقي بأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات، للتحدث عن شؤون البلاد بكل شفافية؛ كما تعرف الزوار على ‏قصة اختيار لقب “خادم الحرمين الشريفين” والتي ‏أعلنها الفهد من جوار بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بمقولته الشهيرة “لقب أحبه ويشرفني أن أحمله” وهو خادم الحرمين الشريفين.