طقس الغد.. غبار وأمطار رعدية على 9 مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة في المملكة، موضحة أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية”.
وتوقعت الأرصاد، انخفاضا في درجات الحرارة مصحوبا برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل”.
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