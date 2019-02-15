أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، عن استدعاء 87 مركبة من نوع “لامبورجيني أفينتادور” Coupe & Roadster موديلات 2018-2012، وذلك لوجود خلل فني خطير.
وأرجعت الوزارة، سبب استدعاء المركبات لوجود خلل في برمجة المحرك، قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حـادث.
كانت هذه تفاصيل خبر لخلل في برمجة المحرك.. “التجارة” تستدعي 87 مركبة “لامبورجيني أفينتادور” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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