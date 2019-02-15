تطبيق أول برامج التحول الوطني بمجمّع الملك فيصل الطبي في الطائف

شرع مجمع الملك فيصل بالطائف في تطبيق أول مبادرات التحول الوطني للارتقاء بالخدمات الصحية، من خلال نموذج الرعاية المزمنة «مسار ضغط الدم»

ويهدف المسار إلى تتبع مرضى ضغط الدم داخل المجمع الطبي والمراكز الصحية التابعة له عن طريق الربط الإلكتروني بينهم، من خلال تواصل ملموس مع المريض، يقوم به متخصصات مدربات ومؤهلات للتعامل مع المرض ومضاعفاته وتوجيه المريض وفقًا لحالته الصحية.

كما تضمّن مسار ضغط الدم تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية في إطار الحرص على إنجاح هذا المسار الحيوي، الذي سيسهم في الارتقاء بالخدمات العلاجية والتوعوية للمرضى.

تجدر الإشارة إلى أن ربط المراكز الصحية بالمستشفيات يسهم في الارتقاء بالخدمات العلاجية للمرضى، وخاصة في مجال الأمراض المزمنة، من خلال ربط العيادات المتوفرة في المراكز الصحية بالعيادات الأعلى تخصصًا في المستشفيات، وبالتالي ارتفاع العناية بالمرضى بشكل كبير.

ويهدف برنامج التحول الوطني، إلى الارتقاء بالرعاية الصحية، بالعمل على إعادة هيكلة للقطاع الصحي ليكون نظامًا فعالًا يحقق تطلعات المواطنين، فضلًا عن الوقاية من الأمراض بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة المعنيّ بالوقاية من الأمراض قبل وقوعها، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية بضمان التغطية الأمثل والارتقاء الشامل بجودة الخدمات المقدمة.

ويستهدف البرنامج أيضًا، تقديم خدمات صحية إلكترونية بالحلول الرقيمة، ورفع مستوى الخدمات الصحية باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية للتركيز على رضا المستفيدين من المواطنين والمواطنات، عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية في المجال الصحي، ومن خلال كوادر وأطقم طبية مؤهلة على أعلى مستوى يمكنها تقديم الخدمات التي تحقق مطالب البرنامج بشكل أفضل.

ويتضمن البرنامج -في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة- مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، والتي تقوم على توسيع الطاقة الاستيعابية بمختلف المستشفيات بالمملكة، فضلًا عن التوزيع الجغرافي المناسب للخدمات، مع العمل على دعم استجابة النظام الصحي لاحتياجات والتوقعات الصحية للمجتمع السعودي، وتعزيز التغطية الصحية الآمنة ذات الفاعلية المطلوبة، وتعزيز الوعي بأهمية الرعاية الصحية والتطعيم، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية وطريقة التعامل معها، وذلك من خلال عدة مبادرات فرعية بالبرنامج.

